Четверг, 18 Сентября 2025 15:51

АрмИнфо. Предпринимаемые Ереваном действия на сегодняшний день не входят в противоречие с его обязательствами в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом заявил директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.

Он отметил, что пока заявления Армении о намерении присоединиться к Евросоюзу являются лишь "политическими декларациями".

"При этом не раз подчеркивалось, в том числе вице-премьером РФ Алексеем Логвиновичем Оверчуком, что одновременно быть членом обоих объединений невозможно в силу их сущности. Сейчас действия Армении не противоречат ее обязательствам в ЕАЭС. Будем смотреть дальше по практическим шагам ", - указал Агасандян в беседе с ТАСС.

По его словам, никто не запрещает Армении сотрудничать с другими странами - это делают все члены ЕАЭС. Дипломат считает, что главное, чтобы такое взаимодействие не входило в противоречие с обязательствами в рамках Союза.

Дипломат отметил, что характер участия Армении в объединении не изменился и остается конструктивным, страна "активно работает в ЕАЭС и видит выгоды от своего участия" в нем. "Да, товарооборот снизился, но это волатильная ситуация, - обратил внимание Агасандян. - Ранее был всплеск, сейчас все возвращается в более привычное русло. Если смотреть динамику за прошедшие годы, то с момента вступления Армении в ЕАЭС в 2015 году ее торговля с партнерами резко выросла".

Комментируя ожидаемые изменения в товарообороте между странами ЕАЭС, глава департамента МИД подчеркнул, что статистика "демонстрирует в целом положительную динамику", так как во взаимном товарообороте партнеры по Евразийскому экономическому союзу "занимают доминирующие позиции".

"Конечно, есть факторы, которые влияют и в сторону увеличения, и в сторону снижения. Но в целом динамика позитивная, сотрудничество носит взаимовыгодный характер для всех государств-членов", - подчеркнул Агасандян.

Касаясь взаимодействия Армении с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Агасандян сказал, что они исходят из заявлений Еревана о том, что участие Армении в работе организации заморожено.

"Исходим из того, что Армения остается членом ОДКБ со всеми вытекающими обязательствами и правами. Решать относительно формата участия в мероприятиях ОДКБ Армения должна сама, ничего не навязывается. Мы исходим из позиции, которую озвучило руководство Армении: участие Еревана в работе организации "заморожено", - отметил дипломат, отвечая на вопрос о возможности полноценного участия Армении в мероприятиях ОДКБ до конца года.

Отвечая на вопрос о том, сигнализировал ли Ереван о готовности возобновить участие в работе ОДКБ после достижения рамочных договоренностей с Баку, Агасандян сказал: "Думаю, вопрос относительно участия Еревана в работе ОДКБ нужно адресовать самому Еревану. Вы знаете официальную позицию Армении, которая неоднократно высказывалась. Пока, насколько мне известно, изменений нет", - добавил он.