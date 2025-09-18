Четверг, 18 Сентября 2025 15:49

АрмИнфо. Уголовное дело в отношении бывшего министра обороны Вигена Саркисяна передано из Ереванского уголовного суда общей юрисдикции в Антикоррупционный суд и поручено Гиви Ованнисяну.

Согласно обвинению, Саркисян, будучи государственным служащим, в результате преступных действий получил необоснованный законными доходами, доход в особо крупном размере - 99 414 079 драмов. С целью сокрытия и искажения преступного происхождения этой суммы он конвертировал ее в недвижимость, придав ей законный вид и совершив тем самым отмывание денег.

В частности, согласно обвинению, Виген Саркисян в 2006 году, занимая должность помощника президента Армении, находился в близких отношениях с Самвелом Майрапетяном - владельцем и директором ООО <Прогресс-Армения> и <Локал Девелоперз>, занимавшихся строительством многоквартирных домов в Ереване. В тот же период он договорился с Самвелом Майрапетяном о приобретении квартиры по цене, значительно ниже её реальной стоимости. Впоследствии, 26 октября 2006 года, Виген Саркисян приобрел у принадлежащего Самвелу Майрапетяну ООО <Прогресс-Армения> квартиру площадью 118 кв.м в доме №8 по улице Абовяна в Ереване за контрактную стоимость 23 млн 600 тыс. драмов, а 24 октября 2008 года - парковочное место №5 в том же здании за контрактную стоимость 6 млн драмов. В результате анализа соотношения зарплаты и приравненных к ней платежей, полученных Вигеном Саркисяном и его женой Лусине Галаджян, а также их расходов и осуществлённых платежей, по состоянию на 30 апреля 2013 года остаток их законных доходов составил 585 тыс. 921 драм>.

3 октября 2024 года было принято решение о проведении заочного производства в отношении бывшего министра. Спустя два месяца, уголовное дело было передано судье Андреасяну Уголовного суда первой инстанции города Еревана. Однако судья взял самоотвод, после чего дело было передано судье Мушегу Арамяну. После непродолжительного рассмотрения дела суд постановил, что оно должно рассматриваться не в суде общей юрисдикции, а в Антикоррупционном суде. Поэтому в начале этого месяца 2025 года дело было передано в Антикоррупционный суд. Дата первого заседания пока неизвестна.