АрмИнфо. В правительстве не ожидаются отставки, в частности на уровне вице-премьеров. Об этом журналистам сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян 18 сентября.

В этой связи он заметил, что <Гражданский договор> одна из немногих партий Армении, где имеют место быть и острые дебаты, и здоровая конкуренция. <И так было с 2013 года>, - сказал Пашинян.

Премьер подчеркнул, что <рассветы> в <Гражданском договоре> мирные, и никогда этот мир не заболачивается.

При этом он заметил, что у всех бывают случаи, когда переходят границы во время острых обсуждений, в том числе и с ним, однако, по заверению главы правительства, в таких случаях всегда инициируются дисциплинарные процессы.