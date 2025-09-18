Четверг, 18 Сентября 2025 15:14

АрмИнфо. Работа над решением вопроса о возвращении армянских пленных ведется в ежедневном режиме. Об этом 18 сентября журналистам сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Однако он заметил, что так как пока результатов достичь не удалось, ничего дополнительно сообщить не может. <И в том числе из-за чувствительности этой темы>, - сказал глава правительства.