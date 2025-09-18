Четверг, 18 Сентября 2025 14:31

АрмИнфо. Вопрос о пограничном штампе был введен в обращения много месяцев назад - еще задолго до договоренности о визите спецпредставителя Турции по нормализации армяно-турецких отношений в Армению. Об этом журналистам в ходе брифинга 18 сентября заявил премьер- министр Армении Никол Пашинян. В этой связи он подчеркнул, что подобный вопрос в переговорном с Турцией процессе не обсуждался и обсуждаться не может.

Премьер опровергнул возникший дискурс в обществе, что решение о снятии изображения Арарата со въездных и выездных штампов было принято под давлением Турции. Он сослался в этом ключе на стратегию безопасности Республики Армения, ключевым в которой является фактор легитимности. <Этот принцип я неоднократно озвучивал - мы сами должны признать и признаем территориальную целостность Республики Армения, ее международно признанные границы. Почему мы это делаем? Потому что хотим обеспечить долговечность нашего государства>, - отметил премьер.

Все шаги, которые осуществляет правительство, как он заверил делаются лишь для усиления государственности, суверенитета и безопасности, для того, чтобы Армения стала ответственным членом международного сообщества.

При этом, премьер заметил, что, если возникнет желание изобразить что-либо на пограничном штампе, это однозначно должно быть связано с международно признанными границами Армении. <Если будет нужно - мы обсудим этот вопрос. Но сейчас я такой необходимости не вижу>, - заключил он.

Напомним, что правительство Армении 11 сентября приняла поправки, согласно которым начиная с 1 ноября 2025 года на въездных печатях в армянских паспортах больше не будет символа горы Арарат. Это, как считает множество пользователей, еще одна уступка Пашиняна Турции и Азербайджану в достижении "эпохи мира" с тем ракурсом, что у Армении нет территориальных претензий к геноцидальной Турции.