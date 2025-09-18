Четверг, 18 Сентября 2025 14:27

АрмИнфо. Сборная Армении по футболу улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА.

В обновленном рейтинге национальная сборная Армении занимает 103-е место. По сравнению с предыдущей таблицей команда под руководством Егише Меликяна поднялась на 2 позиции.

В то же время, согласно рейтингу, сменился его лидер. Действующий чемпион мира - сборная Аргентина теперь занимает лишь 3-е место, а лидером является Испания. Франция оказалась на втором месте.

В топ-10 также вошли Англия, Португалия, Бразилия, Нидерланды, Бельгия, Хорватия и Италия.