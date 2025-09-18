Четверг, 18 Сентября 2025 13:52

АрмИнфо. Мэрия Еревана ввела в обращение проект строительства канатной дороги от станции метро <Еритасардакан> до Нор Норка, заявил столичный градоначальник Тигран Авинян на заседании правительства 18 сентября.

По его словам, в настоящее время проект находится на стадии тендера.

<Вижу, как министр финансов смотрит в мою сторону, но мы постараемся реализовать его преимущественно за счёт собственных средств. На самом деле, чоху выразить огромную благодарность вам>, - сказал Авинян, обращаясь к премьеру Николу Пашиняну.

Напомним, в советские годы в Ереване была построена канатная дорога. Ереванская "канатка" связывала центр столицы (от улицы Гераци) со спальным районом Норк. После аварии 2004 года, в результате которой погибло пять человек, ее закрыли. В октябре 2019 года главный архитектор Еревана Артур Месчян (о скорой отставке которого уже сообщил мэр Айк Марутян) пообещал, что строительство канатной дороги начнется уже в 2020 году. Он заверил, что источник финансирования проектов - не бюджет мэрии, а частные инвесторы, которым будет позволено открыть торговый центр и гостиницу у станции метро и канатной дороги. Тогда Месчян говорил, что канатную дорогу протянут от второго Норкского массива до сквера Абовяна. Предполагалось, что <канатка> будет выполнять функцию городского транспортного средства, а не развлекательную.