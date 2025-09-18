Четверг, 18 Сентября 2025 12:54

АрмИнфо. На приобретение 45 новых троллейбусов YuTong и 104 лифта ереванской мэрии будет выделено 2 млрд 138 млн драмов. Об этом заявил министр территориального управления и инфраструктур РА Давид Худатян 18 сентября на очередном заседании.

По словам министра, новые троллейбусы заменят 30 троллейбусов <ЛиАЗ>, которые эксплуатируются более 18 лет. <Теперь же предлагается внести 30%-й аванс за новых 45 троллейбусов (в размере 1 297 890,0 тыс. драмов -ред.)>, - отметил Худатян. Учитывая, что в договоре предусмотрено, что троллейбусы будут поставлены заказчику в течение 6 месяцев, оставшаяся сумма договора будет учтена в бюджетном году 2026 года.

Как говорится в пояснении к документу, в настоящее время в троллейбусной системе Еревана эксплуатируются как новые троллейбусы китайских Yutong и Zhongtong, 30 из которых были приобретены на собственные средства ереванской общины в 2023-2024 годах, так и старые модели <ЛиАЗ> 2007-2008 годов выпуска. На балансе компании числятся 15 неисправных троллейбусов марки <Шкода> 1980-х годов выпуска и <ЛиАЗ> 2007-2008 годов выпуска, которые уже были проданы. Имеющиеся в настоящее время 30 троллейбусов <ЛиАЗ> за более чем 18 лет эксплуатации физически и морально изношены и эксплуатируются лишь в связи с отсутствием альтернативы. Их эксплуатация не только экономически невыгодна, поскольку они часто выходят из строя из-за технических неисправностей, но и в некоторых ситуациях может представлять угрозу безопасности дорожного движения. В целом, на приобретение 45 новых троллейбусов YuTong и 104 лифта ереванская мэрия запросила 4 млрд 326 млн и 840 млн драмов, соответственно.

Мэр Еревана Тигран Авинян, в свою очередь, сообщил, что тендер на закупку троллейбусов уже проведён. <Мы уже приобрели 30 троллейбусов. При поддержке правительства мы полностью обновляем наш троллейбусный парк 45 новыми троллейбусами. То есть, в городе больше не будет старых троллейбусов. Тендер проводился давно, он был объявлен без финансирования. После выделения средств мы ожидаем, что в первом квартале 2026 года все 45 троллейбусов будут в Ереване и уже на новых линиях. И я хочу выразить Вам особую благодарность, господин премьер-министр, потому что это Ваша инициатива>, - сказал Авинян.

Мэр также сообщил, что ежегодно в городе заменяют 500 лифтов, в этом году, опять же благодаря правительству, будет заменено 507 лифтов, а ещё через три года <от старого парка не останется и следа>. Обслуживание нового лифта будет передано кондоминиуму, добавил столичный градоначальник.

Коснувшись приобретения троллейбусов, премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул, что этот конкурс был проведён в результате анализа того, что троллейбусы, в частности, и электротранспорт в целом, могут быть очень эффективны для Еревана.

<Особенно сейчас, когда у нас выработаны очень большие мощности фотоэлектрических станций, а транспорт работает в основном днём, по этой логике, конечно, троллейбусы - очень эффективное транспортное средство. Мы также обсуждали, что, возможно, стоит подумать о целесообразности приобретения электробусов в будущем, и, похоже, по этому вопросу есть взаимопонимание>, - отметил он.

Мэр Еревана Тигран Авинян, говоря <о достижениях столичной администрации> за последние годы, сообщил, что было приобретено 87 12-метровых автобусов, 562 8,6- метровых автобуса и 30 троллейбусов, которые, будучи снятыми с рельсов, могут проехать ещё 60 км. <После этих 45 закупок у нас есть две основные закупки, связанные с подвижным составом, это 18-метровые автобусы. 249 автобусов придут на замену нашим старым автобусам марки , которым уже 15-16 лет. А с учётом анализа новой сети нам понадобится ещё 26 троллейбусов>, - сказал Авинян, подчеркнув, что новый подвижной состав, который необходимо будет приобрести, должен быть исключительно электрическим.