Четверг, 18 Сентября 2025 12:02

АрмИнфо. 17 сентября заместитель председателя НС РА, руководитель группы дружбы Армения-Китай Национального Собрания РА Акоп Аршакян принял делегацию во главе с заместителем председателя 14-го Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Су Хуэй. На встрече также присутствовали члены группы дружбы - председатель комиссии НС по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян, депутаты НС Алексей Сандыков и Гегам Назарян.

Согласно сообщению пресс-службы НС РА, вице-спикер НС, приветствуя высоких гостей, указал на перспективы углубления теплых и дружественных армяно-китайских отношений, а также расширение двусторонних визитов высокого уровня. Он коснулся тенденций развития двусторонних экономических отношений за последние годы и значительного роста объема товарооборота. Аршакян отметил наличие огромного неиспользованного потенциала как в торгово-экономической, так и в энергетической сферах. В этом контексте была отмечена деятельность межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Вице- спикер подчеркнул также необходимость углубления связей с Китаем в технологической сфере. В этой связи была отмечена возможность сотрудничества в рамках проектов "Инженерный городок" и "Академгородок". Заместитель председателя Национального Собрания заявил, что армянская сторона заинтересована в развитии сотрудничества с Китаем, в том числе в рамках многосторонних платформ.

Аршакян представил коллеге из Китая региональные вызовы, заявив, что Армения привержена цели установления мира в регионе. По словам вице­спикера, встреча лидеров Армении, Азербайджана и США в Вашингтоне и последовавшее за этим парафирование мирного соглашения и принятие трёхсторонней декларации являются серьёзным событием в армяно­азербайджанском мирном процессе. Было подчёркнуто, что гуманитарные вопросы остаются нерешёнными, в частности, в азербайджанских тюрьмах продолжают содержаться 23 заключённых. Гостям был представлен проект "Перекрёсток мира", инициированный правительством РА, который, по словам Акопа Аршакяна, будет способствовать развитию региона.

Выразив благодарность за приглашение посетить Армению, заместитель председателя 14-го Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКС) напомнила о визите делегации во главе с заместителем председателя Национального собрания Китая в Китай в 2024 году, который, по ее словам, сыграл значительную роль в развитии армяно-китайских отношений. По словам Су Хуэй, 2025 год стал успешным с точки зрения развития двусторонних отношений. Лидеры двух стран объявили о повестке стратегического партнёрства, которая создаст новые возможности для сотрудничества. Были отмечены активные контакты парламентариев. Су Хуэй высоко оценила поддержку Арменией принципа "Одного Китая".