АрмИнфо. Правительство Армении 18 сентября на очередном заседании утвердило <План обеспечения готовности к эпидемиям и пандемиям и реагирования на них>.

Как говорится в пояснении к документу, целью проекта является обеспечение эффективного функционирования системы здравоохранения Республики Армения в условиях эпидемий и пандемий путем создания единого, скоординированного и четко последовательного плана действий.

Отмечается, что опыт последних лет, включая опыт пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), показал, что процессы профилактики, реагирования и восстановления после эпидемий и пандемий требуют комплексного, скоординированного и стратегического подхода. Для надлежащего реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения необходим четкий план совместных действий, определяющий функции, обязанности и механизмы взаимодействия государственных органов, органов местного самоуправления, организаций здравоохранения и других заинтересованных сторон.

<Принимая во внимание вышеизложенное, необходимо законодательно утвердить <План обеспечения готовности к эпидемиям и пандемиям и реагирования на них>, который будет способствовать повышению уровня охраны общественного здоровья, а также развитию возможностей быстрого и эффективного реагирования, предотвращению широкого распространения заболеваний и негативных социально-экономических последствий>, - отмечают авторы законопроекта в лице министерства здравоохранения РА.

В результате, будут установлены рамки мер, необходимых для обеспечения готовности и реагирования системы общественного здравоохранения Республики Армения в период эпидемии и пандемии, а также обеспечение взаимодействия между органами государственного управления, органами местного самоуправления и другими заинтересованными структурами в период эпидемии или пандемии.

Предложенные нормативные акты предусматривают:

- планирование и реализацию мер по обеспечению готовности и реагирования,

- осуществление скоординированных мер быстрого реагирования в случае эпидемии/пандемии,

- механизмы информирования о рисках, распространения информации и повышения осведомленности общественности,

- управление кадровыми и материальными ресурсами,

- гармонизацию действий в рамках международного сотрудничества.

Проект регулирует мероприятия по обеспечению готовности и реагирования на новый грипп и другие респираторные заболевания, имеющие пандемический/эпидемический потенциал, а также меры общественного здравоохранения до, во время и после эпидемии/эпидемии, которые могут быть применены к любой респираторной инфекции, имеющей пандемический/эпидемический потенциал.