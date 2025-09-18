Четверг, 18 Сентября 2025 11:48

АрмИнфо. С 15 по 17 сентября в городе Нюборг (Дания) прошла очередная Конференции европейских церквей (КЕЦ) под названием "На пути к христианскому гражданству Европы". Армению на мероприятии представлял патриарший делегат по Центральной Европе и Скандинавским странам, епископ Тиран Петросян. Об этом сообщила Канцелярия Первопрестольного Эчмиадзина.

Согласно источнику, конференция была организовано Национальным советом христианских церквей Дании в тесном сотрудничестве с Конференцией европейских церквей. В нем приняли участие представители национальных церковных советов Европы и церквей - членов КЕЦ. Предметом глубокого обсуждения стал важный вопрос формирования и укрепления христианского гражданства в контексте современной Европы.

Епископ Тигран Петросян выступил на конференции с докладом на тему "На пути к христианскому гражданству Европы. Размышления из Армении", в котором представил богатый опыт и видение Армянской Церкви в вопросах развития справедливости, достоинства, мира и демократических ценностей.

Выбор места проведения встречи также был символичен: Нюборг - один из важных центров истории датской Реформации, откуда в 1959 году начались миротворческие инициативы Конференции европейских церквей.

Целью этой встречи в Нюборге было укрепить сотрудничество европейских церквей, придать новый импульс их миссии перед лицом современных вызовов и содействовать пониманию и реализации христианского гражданства, основанного на принципах справедливости, свободы и достоинства.