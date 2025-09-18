Четверг, 18 Сентября 2025 11:16

АрмИнфо. Коллективное общество "нового армянства" приведёт к полному отказу от государственности, чем непременно воспользуются соседи. Если "новый армянин" станет хозяином страны (став большинством или сохранив власть), то Армении больше не будет. Об этом в своей статье пишет член Группы "Альтернативные проекты" Ваге Ованнисян.

По его словам, в настоящее время премьер-министр РА Никол Пашинян формирует новую идентичность армянина. "Он делает это намеренно. Мы непростительно упускаем этот важнейший процесс, не относимся к нему с должной серьёзностью. Это не стандартная предвыборная гонка, которую вы себе представляете. Упущенные сегодня процессы не смогут быть исправлены позже, в ходе избирательной кампании. Побеждённые общества либо восстают (при появлении нового здорового руководства), либо трансформируются, деградируют. Вытащить общество из могилы поражения пока не удалось. На самом деле, я уверен, что это возможно, но важно понимать происходящий сегодня процесс. На ваших глазах, в этой исторической перспективе, действительно происходит формирование "нового армянина", нового армянского общества. У многих других народов были похожие фазы, когда они массово "добровольно" занимались бесчеловечным поведением. Очень сложно дать точные формулировки того, что именно формируется. Никол не творит все безобразия в одиночку, он делает это при поддержке этой прослойки. Статус "упрямого армянина" подразумевает способность всё терпеть, принимать все потери, отсутствие самостоятельности мышления, игнорирование общих идей, отрицание идеи национального достоинства и т. д. Это тот случай, когда способности Никола нельзя недооценивать. Он способен и имеет как минимум два сильных поддерживающих фактора. В первую очередь, речь идет о "добровольном движении за разрушение родины". Тысячи армян добровольно присоединились к делу разрушения государства. С разными мотивами: положением, деньгами, бизнесом, дружескими связями и т. д., они добровольно служат этой повестке, выполняют все её указания. Тысячи, понимая, что делают, делают это всё равно. Другое количество людей делает это без понимания. Работа с этими двумя слоями имеет существенную методологическую разницу. Второй навязываемый фактор -.армянская версия "Давайте жить в мире. " Существует глобальная современная тенденция. В мире меняются приоритеты и качества обществ, и "давайте жить в мире" в каком-то смысле становится международным трендом: безразличие к окружающей среде и общим идеям, сосредоточенность исключительно на собственной жизни и проблемах. Никол блестяще использует эту глобальную волну, создавая её армянский вариант", - отмечает политолог.

По его мнению, в случае с Арменией коллективное общество нового армянства приведёт к полному отказу от государственности, чем непременно воспользуются соседи. Если "новый армянин" станет хозяином страны, став большинством или сохранив власть, то Армении больше не будет. "Это не теоретическое суждение, мы уже видели историю Арцаха, мы уже видели историю Газы. Мы видим то, что видим, осталось только окончательно осознать это. Эта власть обладает колоссальной разрушительной силой, которую никогда нельзя недооценивать. Мы должны работать с каждым армянином и для каждого армянина, из всех социальных слоёв и групп. Мы должны относиться к ним с уважением, навсегда забыв о наставничестве. В побеждённой стране нет победителей. Мы должны серьёзно работать, создавать серьёзные системы, вкладывать серьёзные ресурсы, подниматься над своими мелкими идеями и списками, которые нужно составить. Они не самые сильные, их сила - в нашей слабости. Борьба за успех обладает чрезвычайно важными характеристиками: грамотностью, расчётливостью, честностью, превосходством над собственным "я". Власти можно разрушить с нашего позволения, но шансов на победу никаких.. Положение, деньги, фактор страха, пропагандистская машина лжи дадут определённую сумму. Несмотря на всё это, возможности мирно жить в своей стране, оставаться нормальным человеком гораздо выше. Однако эти процессы должны осуществляться организованно. Власти - это организованная сила, ему не может противостоять дилетантская команда, ему не может противостоять некомпетентность или эпизодическая борьба, не может быть групповых идей.

Чтобы победить на выборах, нужно победить в общественных процессах. Неужели это так сложно понять?", - резюмировал Ваге Ованнисян.