Четверг, 18 Сентября 2025 10:31

АрмИнфо. Заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян принял участие в круглом столе на тему "Армения в центре региональных и глобальных геополитических изменений", прошедшем во Французском институте международных отношений.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в ходе дискуссии Костанян представил приоритеты внешней политики Армении, текущий уровень отношений с соседними странами, коснулся процесса нормализации армяно-турецких отношений, а также армяно- азербайджанских отношений, в частности, договорённостей, достигнутых между двумя странами в Вашингтоне 8 августа.

В обсуждении приняли участие эксперты, представители различных французских ведомств, журналисты и аккредитованные во Франции иностранные дипломаты. Модератором дискуссии выступил основатель и президент Французского института международных отношений Тьерри де Монбриаль.