Четверг, 18 Сентября 2025 10:15

АрмИнфо. Я внимательно прочел Послание Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева: «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию»

В Послании обсуждены важнейщие задачи стоящие перед страной: необходимость привлечения инвестиций, придание нового импульса развитию обрабатывающей промышленности и энергетики (в этой связи принципиальным является курс на развитие ядерной энергетики), переход на новый уровень сельского хозяйства, дальнейшее развитие транспортно-логистической сферы (коридор «Север – Юг» открывает прямой доступ к рынкам стран Персидского залива и Южной Азии, а коридор «Восток – Запад» и глобальная китайская инициатива «Один пояс, один путь» усиливают роль Казахстана как основного сухопутного моста Евразии), а также цифровая модернизация страны и повсеместное внедрение искусственного интеллекта.

Исключительно важно и то, что Президент Казахстана дал глубокий анализ ситуации в Мире. В Послании г-н Токаев говорит: «Мир вступил в новую историческую эпоху, которая, очевидно, не будет легкой для всего человечества. Нарастают взаимные противоречия между глобальными державами и межгосударственными объединениями. Вследствие эскалации напряженности и агрессивности в международных отношениях увеличивается число войн и конфликтов... Нарастают диспропорции и неравенство в мировом экономическом развитии: одни государства все больше отстают, а другие – добиваются выдающегося прогресса в области искусственного интеллекта. Все более заметной становится эрозия международного права, наблюдается подрыв роли и статуса ООН в решении узловых проблем современности... Возникли совершенно новые виды угроз безопасности человечества, в том числе связанные с применением крайне опасных вооружений, действующих на основе искусственного интеллекта. Иными словами, наступает новый миропорядок».

В Послании также говорится о том, что назрела необходимость реформы ООН, прежде всего ее ключевого органа – Совета Безопасности, о чем Президент Казахстана будет говорить на Генассамблее ООН.

Понимание вызовов и угроз стоящих перед мировым сообществом и страной безусловно поможет руководству Казахстана обеспечить стабильное социально-экономическое развитие и безопасность Казахстана в это турбулентное, полное опасностей время.

Особо отмечу, что Президент Казахстана сторонник мирного решение любых проблем, стоящих между странами, в связи с чем, он в Послании говорит: «Ради прочного мира и всеобщего прогресса нужно искать компромиссы, «худой мир лучше доброй ссоры». Поэтому Казахстан приветствовал итоги российско-американского саммита на Аляске, а также подписание декларации о мире между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне при посредничестве Президента Трампа».

Уместно сказать и о политических реформах, затронутых Президентом Токаевым в Послании. Он предлагает обсудить возможность перехода к однопалатному Парламенту в стране, который будет избираться лишь по партийным спискам, что соответствует широко распространенной в мире парламентской традиции. Данную реформу предлагается обстоятельно обсудить в гражданском секторе, экспертной среде и, конечно, в действующем Парламенте Казахстана.