АрмИнфо.Платежи через приложение Idram Junior уже стали привычкой? Уверены, ты тоже успел попробовать игру по финансовой грамотности Junius и пополнить свой багаж знаний.

А теперь внимание: игра превращается в соревнование!

С этого момента в Junius будут регулярно проводиться турниры, и, если ты попадешь в тройку лучших, получишь ценные подарки, которые определит Idram.

Принять участие в финансовых онлайн-турнирах Junius могут школьники 3–8 классов. Победители смогут получить призы при условии, что они являются пользователями Idram Junior, зарегистрированными и идентифицированными через родителей.

Чтобы стать победителем, необходимо пройти все этапы с 1 по 50 и набрать максимальное количество баллов. На каждом этапе тебя ждут 7 вопросов по финансовой грамотности и математике. Вопросы соответствуют возрастной группе, которую ты выберешь в начале игры. Если несколько участников наберут одинаковое количество баллов, победителем станет тот, кто пройдёт все этапы за меньшее время.

Итак, объявляем первый турнир открытым: с 17 сентября по 16 октября играй в Junius, учись и получай шанс выиграть ценные призы!

Призы турнира Junius:

Для 3–4 классов

1 место — набор LEGO Creator 3-в-1

2 место — набор для научных экспериментов «Маленький химик» + книга «Собака по имени Мэнни»

3 место — набор металлических головоломок (Puzzle Eureka Extreem) + книга «Энциклопедия про деньги»

Для 5–6 классов

1 место — гитара для начинающих

2 место — умные часы Xiaomi для детей

3 место — настольная интеллектуальная игра «Azul»

Для 7–8 классов

1 место — велосипед с аксессуарами (шлем, подлокотник, наколенник)

2 место — фотокамера Fujifilm Instax Mini 12

3 место — настольная интеллектуальная игра «Игра престолов: Второе издание»

Конкурс продлится до 16 октября 2025 года, а имена победителей мы объявим 21 октября 2025 года.

Желаем всем участникам удачи и вдохновения в игре Junius!

Приложение Idram Junior рассчитано на пользователей в возрасте от 8 до 16 лет, с помощью которого дети имеют возможность иметь безналичные деньги, совершать бесконтактные платежи, копить и обучаться финансовой грамотности, а родители имеют возможность контролировать финансовую деятельность своих детей с помощью современного и безопасного инструмента.