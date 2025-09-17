Среда, 17 Сентября 2025 19:59

АрмИнфо. В Армении находится делегация офиса связи НАТО на Южном Кавказе, которая посетила офис гражданской миссии ЕС в Армении.

"Для нас большая честь принимать делегацию офиса связи НАТО на Южном Кавказе во главе с Александром Винниковым. Гости были проинформированы о задачах, мандате и последних событиях в рамках Миссии ЕС. Миссия ЕС стремится поддерживать мир и стабильность в регионе", - говорится в публикации.