АрмИнфо.Посол Армении в Польше Александр Арзуманян встретился с госсекретарём МИД Польши

Марчином Босацки. Об этом сообщает посольство Армении в Польше.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Арменией и Польшей, а также наметили дальнейшие пути партнёрства.