АрмИнфо. 17 сентября под председательством премьер-министра РА Никола Пашиняна состоялись обсуждения, в ходе которых были рассмотрены основные концептуальные подходы к новой системе стратегического управления.

Как передает пресс-служба правительства, в ходе обсуждений были представлены основные направления реформирования системы стратегического управления, которые должны быть приведены в соответствие с международными стандартами, включая консолидацию документов, методологические требования и унифицированные форматы, повышение эффективности, партисипативность и отчетность и др. Также были рассмотрены вопросы, связанные с внедрением системы.

Состоялся обмен мнениями по концептуальным подходам, направленным на повышение эффективности стратегического управления, по итогам которых были представлены различные предложения.

Премьер-министр РА поручил доработать проект концепции с учетом вопросов и предложений, высказанных в ходе обсуждений, и представить ее на утверждение.