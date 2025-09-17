Среда, 17 Сентября 2025 17:55

АрмИнфо. Ардшинбанк выступил главным спонсором полу-марафона « VMF Vanadzor Half Marathon 2025», который прошел в Ванадзоре 14 сентября этого года. Марафон благотворительный и посвящён памяти Ваге Меликсетяна — преподавателя кафедры клинической фармакологии ЕГМУ, фармаколога и учёного. Ваге Меликсетян погиб в дни Арцахской войны 2020 года.

Цель полумарафона — популяризация здорового образа жизни, распространение спортивной культуры в Ванадзоре и регионах Армении, а также развитие в стране спортивного туризма. Соревнования по бегу проходили на дистанциях 5, 10 и 21 км. В марафоне приняли участие около 400 бегунов разного возраста и физической подготовки из 8 стран, включая Грузию, Россию, США и Францию. В рамках полумарафона также прошли детские соревнования по бегу на 1 км.

«Банк придаёт большое значение популяризации здорового образа жизни и спорта. Мы не только выступили спонсором, но и некоторые сотрудники банка сами участвовали в марафоне . Полумарафон стал не только ярким спортивным событием, но и способствовал созданию позитивной атмосферы, укреплению командного духа и взаимовыгодного сотрудничества», — говорится в сообщении банка.

Самым ярким моментом полумарафона стал момент, когда один из участников, преодолевший дистанцию ​​21,1 км, после пересечения финишной черты сделал предложение своей избраннице, которая также участвовала в забеге,.

Об Ардшинбанке

По состоянию на 30 июня 2025 года число клиентов Ардшинбанка составляло около 570 000 человек, их обслуживают более 2300 сотрудников банка, работающих по всей Армении в 72 филиалах. Помимо возможности обслуживания в филиалах, банк предлагает всем группам своих клиентов полный пакет гибких и безопасных дистанционных услуг, адаптированных под их потребности.

О Фонде Ваге Меликсетяна

Миссия Фонда — развитие клинической фармакологии в Республике Армения.