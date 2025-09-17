Среда, 17 Сентября 2025 17:49

АрмИнфо. 17 сентября в Антикоррупционном суде РА начались слушания по делу бывшего заместителя начальника Объединенного штаба ОДКБ Айказа Багманяна.

Согласно обвинительному заключению, Багманян, с 1999 года, занимая высокие военные должности, вплоть до 2020 года занимался предпринимательской деятельностью, несмотря на законодательный запрет для военнослужащих. С 21 марта 2001 года при содействии доверенных лиц, в том числе приближенных к нему, а затем и родственнников, с участием акционера и директора компании Карена Галояня участвовал в управлении ООО "АКВАТИК". В частности, Багманян предоставлял льготы и преимущества указанной компании, что проявилось в использовании авторитета и связей, вытекающих из его служебного положения. Это проявлялось в беспрепятственном признании победителем тендеров на поставку продуктов питания для нужд Министерства обороны и принятия и оплаты товаров, поставленных в рамках заключенных с Министерством обороны Республики Армения договоров на сумму в 7,6 млрд драмов.

По сути, он обеспечивал получение необходимых разрешений на деятельность, после чего с целью сокрытия источника получения доходов, полученных в результате незаконного участия в предпринимательской деятельности, посредством ряда банковских переводов и конвертаций, в том числе путем приобретения имущества на имя других лиц попытался придать им легальный характер.

Кроме того, Айказ Багманян, являясь декларантом, в своем заявлении за 2019 и 2020 годы о прекращении служебных обязанностей указал сведения, подтверждающие получение дохода в особо крупном размере.