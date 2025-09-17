Среда, 17 Сентября 2025 17:45

АрмИнфо.. После войны 2020 года намерения Баку установить сухопутную связь с Нахиджеваном стали более явными и агрессивными, и имеют два направления - внешнее геополитическое и внутриазербайджанское.

Как отмечается в сообщении, поступившем в АрмИнфо от научно-аналитического фонда "Гегард", в частности, маршрут через Сюник Армении, который жаждет заполучить Азербайджан, служит интересам семьи Алиевых и азербайджанским геополитическим целям, нежели нуждам простых жителей Нахиджевана в свободном передвижении. В этом ключе, в "Гегард" обратили внимание, что "озабоченные блокадой" населения Нахиджевана бакинские власти более 5 лет держат закрытыми сухопутные границы всей страны и объясняют это отсутствием дороги через территорию Армении. Между тем, как напомнили в фонде, официальный Ереван неоднократно заявлял о готовности предоставить необходимую дорогу с использованием соответствующих пропускных пунктов.

"При этом, если до закрытия границ жители Нахиджевана могли перемещаться в другие регионы Азербайджана через территорию Турции или Ирана и пользоваться соседними рынками, то сейчас они лишены этой возможности из-за решения, принятого центральной властью (азербайджанские границы до сих пор закрыты под предлогом распространения Covid-19 - ред.)", - добавили в "Гегард".

В научно-аналитическом фонде коснулись и проводимой антиармянской политики Баку, нацеленной на вытеснение армян и уничтожение армянского культурного присутствия в этой автономии. В фонде напомнили, что из-за это политики, к 1988 году местное армянское население, некогда составляющее большинство, сократилось до порядка 1%. Между тем, как заметили в "Гегард", бакинские власти на протяжении многих лет удерживали автономию в жесткой изоляции, ограничивая ее связи как с внешним миром, так и с остальной частью Азербайджана, а вопрос "перекрестка" неизменно связывался с "проблемой Арцаха", которой оправдывалась блокада как Армении, так и Нахиджевана. "А с 2013 года Азербайджан превратил этот регион в крупный военный опорный пункт, сосредоточив там подразделения и военную технику. В этих условиях местное население рассматривается центральными властями как прямой свидетель военной активности, в результате чего жители Нахиджевана находятся под повышенным вниманием местных силовых структур", - продолжили в фонде.

Касаясь игнорирования Баку предложения о налаживании связи с Нахиджеваном через территорию Ирана, в фонде констатировали, что это связано с определенной обеспокоенностью азербайджанского руководства.

Далее, касаясь реального стремления Азербайджана по установлению полного контроля над Нахиджеваном, в фонде заметили, что это необходимо для укрепления политического рейтинга президента Ильхама Алиева и для дополнительных политико-экономических выгод. В частности, для установления связи с Турцией и Европой, контроля над проектом "Север-Юг", дестабилизации сухопутной дороги между Арменией и Ираном, и ослабления иранского влияния в целом.

В "Гегард" при этом обратили внимание, что из-за пограничной изоляции нахиджеванцы сталкиваются с ограничениями в доступе к информации и свободе передвижения, в результате чего случаи нарушений прав и свобод, злоупотреблений и насилия часто остаются без соответствующего внимания. "Концентрация серьезного военного присутствия Азербайджана в этой автономии также связана со страхами, среди которых - вероятность переворота. Еще одной угрозой является возможное проникновение исламских радикальных группировок в Нахиджеван, на что намекал даже Ильхам Алиев в контексте оправдания решения о закрытии сухопутных границ страны", - добавили в фонде.

В научно-аналитическом фонде "Гегард" обратили внимание на еще одну причину изоляции Нахиджевана. В частности, отмечается, что это исходит из стремления не допустить осуществление турецкого проекта, и обеспечения нахиджеванцев азербайджанским газом. "Это, с одной стороны, направлено на то, чтобы более 400 тысяч жителей Нахиджевана оставались в энергетической зависимости от Баку, а с другой - на устранение как экономического, так и политического влияния Турции и Ирана в этом регионе", - поясняется в сообщении.

Подытоживая, в фонде отметили, что, по сути, изоляционная политика Ильхама Алиева, по отношению к этому региону является вынужденной. Она, согласно источнику, решает сразу две цели - обеспечивает стабильность и воспроизводство собственной власти.