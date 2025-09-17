Среда, 17 Сентября 2025 17:30

АрмИнфо. Общественное телевидение Армении использовало интервью с духовным пастырем Ованаванка отцом Арамом Асатряном от 16 сентября для поддержки антицерковной кампании, развязанной властями, и дискредитации Армянской Апостольской Святой Церкви. Отец Арам "покорно" выполнил требование поставленное перед ним. Об этом говорится в заявлении пресс-канцелярии Арагацотнской епархии.

"Что касается необоснованных и ложных обвинений и сплетен, высказанных отцом Арамом Асатряном в интервью, отметим, священнослужители Церкви, независимо от их иерархической иерархии, всегда проявляют любовь и заботу о Евангелии Христовом друг к другу и к верующей пастве.

В Церкви господствует не страх, а дух любви, прощения, великодушия, человеколюбия и любви к Богу. Наряду с этим священнослужители руководствуются также преданным чином и высоким сознанием служения, ставя святость Церкви выше собственных амбиций и произвола", - далее говорится в заявлении.

Арагацотнской епархии констатировали, что Церковь и духовенство без этих двух столпов - любви и дисциплина, не смогут служить Святому Евангелию Христову и армянскому верующему народу всецело и эффективно.

"Сын мудрый слушает наставление отца своего, а буйный не принимает обличения отца своего" (Притчи 13:1)", - подытожили в епархии.

Отметим, что Ованаванк - монастырский комплекс, находящийся рядом с селом Ованаван Арагацотнской области.

16 сентября, отец Арам в интервью на ОТА в числе прочего заявил, что его принуждали учувствовать в митингах оппозиции. Более того, он говорил о внутрецерковном укладе и "нездоровой" атмосфере в ААЦ. По некоторым слухам, отец Арам является кандидатом властей Армении на пост Католикоса Всех армян.