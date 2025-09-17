Среда, 17 Сентября 2025 17:27

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Иран Мехди Собхани, завершающего свою дипломатическую миссию в РА.

Согласно пресс-службе главы кабмина, премьер-министр поблагодарил посла за тесное сотрудничество и отметил, что в последние годы взаимодействие между Арменией и Ираном во всех сферах вышло на новый уровень. Глава государства подчеркнул личный вклад Мехди Собхани в этом вопросе. Никол Пашинян также отметил важность состоявшегося в прошлом месяце официального визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Армению, который придал новый импульс последовательному развитию и расширению двусторонних отношений.

Мехди Собхани также поблагодарил премьер-министра и правительство Армении за активный и продуктивный диалог, подчеркнув, что в течение своей деятельности он приложил все усилия для укрепления двусторонних связей. Посол выразил благодарность за награждение орденом Дружбы и отметил, что продолжит делать все возможное для углубления и укрепления армяно-иранских отношений в будущем. Премьер-министр пожелал послу Собхани успехов в его дальнейшей деятельности.