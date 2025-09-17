Среда, 17 Сентября 2025 17:19

АрмИнфо. 17 сентября вице-премьер РА Мгер Григорян принял Чрезвычайного и полномочного посла Финляндской Республики в Республике Армения Кирсти Наринен.

Как передает пресс-служба правительства, приветствуя посла, вице-премьер подчеркнул важность развития отношений с Финляндией и обменялся с ней мнениями о возможных направлениях сотрудничества и обмена опытом.

В ходе встречи собеседники обсудили региональные события и перспективы разблокировки коммуникаций. На встрече также были затронуты вопросы, связанные с экологией, продовольственной и энергетической безопасностью.