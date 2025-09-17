Среда, 17 Сентября 2025 16:31

АрмИнфо. Антикоррупционным комитетом РА установлено, что главный налоговый инспектор Налоговой инспекции - Управления текущего контроля за налогоплательщиками Комитета государственных доходов РА получил взятку за незаконные действия и потворство в пользу индивидуального предпринимателя при проведении назначенной налоговой проверки, а также, по предварительному сговору с другими налоговыми инспекторами, в составе группы, использовал свои должностные полномочия и полученное от них влияние в ущерб законным интересам государства.

В частности, вышеуказанный главный налоговый инспектор, выяснив, что лица, не оформленные в налоговом органе, фактически выполняют работу без трудового договора в производственном подразделении хозяйствующего субъекта, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере производства бетона, получил взятку от хозяйствующего субъекта с целью не фиксировать имеющееся нарушение и продолжить незаконное сотрудничество в том же духе в будущем.

Затем тот же сотрудник, действуя в составе группы, совместно с двумя другими налоговыми инспекторами, участвовавшими в проверке, составил и распространил документ, содержащий заведомо ложные сведения, в котором не был зафиксирован факт наличия в указанном частном предприятии как минимум 6 человек, являющихся зарегистрированными сотрудниками. В результате не были составлены в установленном законом порядке акты об административной ответственности на сумму 1 500 000 драмов РА и не были наложены штрафы в той же сумме, в результате чего государству был причинен значительный имущественный ущерб в виде неучтенного штрафа.

Сотрудникам Комитета государственных доходов РА предъявлены обвинения в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и совершении служебного подлога по статье 435, части 2, пункту 3, статье 441, части 2, пункту 4 и статье 445, части 2 Уголовного кодекса РА. В отношении главного налогового инспектора избрана мера пресечения в виде ареста.

Обвинение также предъявлено хозяйствующему субъекту, давшему взятку должностным лицам.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы дела вместе с обвинительным заключением направлены надзирающему прокурору с ходатайством об его утверждении и направлении в суд.