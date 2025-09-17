Среда, 17 Сентября 2025 16:16

АрмИнфо. В Ереване пройдёт 108-й семинар Роуз-Рот Парламентской ассамблеи НАТО. Об этом сообщает пресс- служба Национального Собрания РА.

Как отмечает источник, семинар пройдёт с 22 по 23 сентября. Тема обсуждений - "Армения и Южный Кавказ в меняющемся мире: укрепление демократии и региональной безопасности".