Среда, 17 Сентября 2025 15:52

АрмИнфо. В Армению прибыла делегация во главе с заместителем председателя 14-го Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета КНР Су Хуэем.

17 сентября в аэропорту "Звартноц" высоких гостей встречал заместитель председателя Национального Собрания Акоп Аршакян.

В рамках визита запланированы встречи с президентом РА Ваагном Хачатуряном, председателем Национального Собрания Аленом Симоняном, заместителем председателя Национального Собрания Акопом Аршакяном, а также членами армяно-китайской группы дружбы Национального Собрания.

Отметим, что визит китайской делегации продлится до 20 сентября.