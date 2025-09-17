Среда, 17 Сентября 2025 15:47

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян в сопровождении мэра Еревана Тиграна Авиняна посетил Разданское ущелье, где был представлен проект создания многофункциональной зоны отдыха на площади 3480 квадратных метров. Зона охватывает территорию административного района Арабкир.

Согласно пресс-службе премьера, планируется, что в рамках проекта, финансируемого правительством Республики Армения, будут построены детская и спортивная зоны, открытый кинотеатр, проведены работы по благоустройству территории, а также реализованы уникальные архитектурно-ландшафтные решения. Глава административного района Арабкир Сурен Варосян отметил, что проект уже готов.

Согласно проекту, будут также реконструированы подпорные стенки, благоустроены два водопада на реке и построен мост, ведущий на противоположную пешеходную дорожку. Реконструированная инфраструктура будет способствовать восстановлению экологического состояния территории.

Цель проекта - обеспечить современное и устойчивое развитие, основанное на многогранном наследии Разданского ущелья. Размер финансирования и срока сдачи пректа не афишируются.

Далее премьер-министр посетил открытую спортивную площадку Разданского ущелья (<Бидзу-гол>), где ознакомился с ходом реставрационных работ. Был отреставрирован бассейн, построена новая раздевалка, а также обновлено спортивное оборудование площадки.

<Люди, занимающиеся на этом месте спортом, выразили благодарность за созданные условия и отметили, что в последнее время количество посетителей площадки резко возросло>, - говорится в сообщении.