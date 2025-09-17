Среда, 17 Сентября 2025 15:45

АрмИнфо. Правящая в Армении партия <Гражданский договор> сообщает, что в апреле 2025 года правление ГД возбудило дисциплинарное производство в отношении депутата Национального Собрания Айка Саркисяна на основании заявления председателя НС Алена Симоняна, в результате чего последнему был объявлен строгий выговор.

<Перед голосованием по этому вопросу Айк Саркисян подал заявление о возбуждении дисциплинарного производства в отношении Алена Симоняна. Контрольная комиссия дважды приглашала Айка Саркисяна для дачи объяснений по поводу его заявления. Айк Саркисян не смог явиться в связи с отсутствием в Республике Армения.

Правление гражданского договора не нашло оснований для возбуждения дисциплинарного производства в отношении Алена Симоняна>, - говорится в пресс-релизе Правления <ГД>.

Партия также напоминает, что, согласно Уставу <Гражданского договора>, члены партии обязаны проявлять уважительное отношение к другим участникам обсуждения.

<Нарушение Устава может повлечь за собой дисциплинарную ответственность>, - пояснили в ГД.

Отметим, что сегодня ранее агентство 24News сообщило, что депутат НС Айк Саркисян на заседании правления ГД потребовал исключить Алена Симоняна из партии. Об этом Саркисян рассказал несколько дней назад на партийном собрании в Котайкской области, на котором присутствовало более 100 человек, сообщил 24News один из присутствовавших на собрании, пожелавший остаться анонимным.

<Депутат НС Айк Саргсян подал письменное заявление в правление партии ГД об исключении Алена Симоняна из партии. Сначала мы все были в шоке, но когда он назвал причину, после выступления все начали аплодировать. Когда Айк Саркисян написал законопроект о повышении налогов для букмекерских контор, Ален Симонян разозлился, поскольку у него есть финансовая заинтересованность в компании, принимающей ставки. Он начал открыто выступать против Саркисяна, спор дошёл до Пашиняна. Симонян потребовал сделать Саркисяну выговор за нарушение этических норм и приостановить голосование по закону, но Пашинян поручил голосовать за этот закон>, - сообщил присутствовавший на собрании гражданин.

Предоставивший информацию гражданин выразил уверенность, что Айк Саркисян также разослал всем членам партии видеозаписи, где он подкрепляет свои заявления фактами.

24News связался с депутатом фракции НК НС Айком Саркисяном, который не опроверг и не подтвердил эту информацию. <Он попросил раскрыть источник, предоставивший такую информацию. Когда мы предоставили подробности по теме, Саркисян ответил, что в настоящее время ведет работу, скоро состоятся выборы в Правление и что он не хочет ничего больше говорить, но пообещал, что после выборов обязательно ответит на все наши вопросы>, - пишет 24News.

Напомним, что в марте 202 5 года парламент Армении одобрил законопроект об увеличении налогового бремени с целью регулирования игорной сферы, инициированный депутатом фракции <Гражданский договор> Айком Саркисяном. В результате, все операторы теперь будут платить 10% от оборота азартных игр (в дополнение к существующим налогам и пошлинам). Тогда Саркисян выразил благодарность премьеру Николу Пашиняну за поддержку этой инициативы, несмотря на то, что многие другие депутаты пытались обосновать, что в этих изменениях нет необходимости.

Ранее Айк Саркисян, представляя инициативу в профильной комиссии, заявил, что за последние 13 лет оборот азартных игр, онлайн-гемблинга, виртуальных азартных игр, лотерей, тотализаторов и деятельности по организации онлайн-тотализаторов растет с пугающей скоростью. Если в 2010 году объем ставок, сделанных в онлайн-гемблинге, составлял около 14 млрд драмов ($35 млн), то в 2023 году он увеличился более чем в 440 раз, достигнув 6,3 трлн драм ($15,8 млрд). При этом собранные налоги и сборы выросли всего в 26 раз. В 2010 году с оборота в 14 млрд драм (35 млн долларов США) было собрано налогов на сумму около 1 млрд драм (2,6 млн долларов США), или 7,2% от объема. В 2023 году с оборота в 6,3 трлн драм (15,8 млрд долларов США) собрано налогов в размере 33 млрд драм (84 млн долларов США), или 0,5%. Тем самым, как отметил депутат, соотношение оборота и уплаченных налогов сократилось более чем в 14 раз. А благодаря поправкам, указал он, по самым скромным подсчетам, с принятием поправок государственный бюджет страны получит дополнительно порядка 100 млрд драм. Саркисян выразил надежду на то, что в будущем власти страны пойдут по пути полного закрытия игорного бизнеса.