Среда, 17 Сентября 2025 15:43

АрмИнфо. Армянский национальный комитет Америки (ANCA) приветствовал поправку, внесенную членом Палаты представителей США Брэдом Шерманом, которая отменяет полномочия президента по отмене 907 поправке, фактически блокируя военную помощь США Азербайджану. Об этом сообщает АНКА в Твиттер (Х).

При этом, как рассказал сам Шерман на Капитолийском холме выступая на конференции ANCA "Подотчетность 2025", посвященной геноциду в Арцахе, еще одна его поправка предусматривает, что Международная финансовая корпорация США по развитию не выплатит Турции больше ни пени, пока она продолжают блокаду Армении, и ни пенни Азербайджану, пока армянские заложники не будут освобождены.

Отметим, что ограничения по 907-ой поправке, запрещающей продажу вооружения Азербайджану, были сняты США после того, как 8 августа в Вашингтоне между Арменией и Азербайджаном был парафирован мирный договор.