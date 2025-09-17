|Дело в отношении Сержа Саргсяна будет рассмотрено в Антикоррупционном суде
|Система управления в Армении должна быть приведена в соответствие с международными стандартами
|Ардшинбанк выступил главным спонсором полу-марафона «VMF Vanadzor Half Marathon 2025»
|В Антикоррупционном суде начались слушания по делу бывшего заместителя начальника Объединенного штаба ОДКБ
|"Гегард": Сухопутная связь с Нахиджеваном нужна Азербайджану в геополитических целях, а не для свободного передвижения жителей автономии
|Арагацотнская епархия: Отец Арам "покорно" выполнил требование по дискредитации Церкви
|Палата моды и одежды анонсировала дату проведения Yerevan Fashion Week
|Пашинян: в последние годы взаимодействие между Ереваном и Тегераном вышло на новый уровень
|Вице-премьер: Армения придает важность развитию отношений с Финляндией
|Армения и Великобритания выступили за подписание документа о стратегическом партнерстве
|Главный налоговый инспектор Налоговой инспекции - Управления текущего контроля за налогоплательщиками КГД РА арестован за взятку
|Глава МИД Грузии рассказала о характере отношении с соседями
|В Ереване пройдёт семинар Роуз-Рот ПА НАТО
|В Армению прибыла делегация во главе с заместителем председателя комитета народного политического консультативного совета КНР
|Пашинян ознакомился с проектом создания многофункциональной зоны отдыха в Разданском ущелье
|Инициатива Free Armenian Hostages призвала не идти на поводу азербайджанской пропаганды в отношении армянских заложников
|Спикер vs депутат: На основании заявления Алена Симоняна возбуждено дисциплинарное производство в отношении Айка Саркисяна. Последнему объявлен строгий выговор
|ANCA приветствовал поправку Шермана по 907 поправке
|Cкончался директор армянского представительства Азиатского банка развития Дон Ламберт
|Патриарх Московский и Всея Руси встретился с Католикосом Великого Дома Киликийского
|Омбудсмен: Любое проявление насилия категорически неприемлемо и заслуживает осуждения
|"Око за око" назвало недопустимым поведение премьер Армении в отношении деятелей культуры, указав на попытку ввести цензуру
|В этом году <Дни европейского наследия> пройдут под девизом <Наследие и архитектура>
|Дипломат: Германия продолжит оказывать поддержку Армении в процессе нормализации отношений с Азербайджаном
|Депутат НС подал в суд на клуб "Зеркало", требуя публичного опровержения
|РПА: Даже "либеральная" Европа не отрицает свою историю в такой степени, в какой отрицает историю армянского народа премьер-министр РА
|Католикос Всех армян на встрече с кардиналами Святого Престола поднял вопрос армянских пленных, удерживаемых Баку
|В Париже состоялись армяно-французские межмидовские консультации
|Эксперт: Единство ААЦ является важным столпом для пред.отвращения опасного процесса распада церкви
|КС Армении принял к рассмотрению дело об определении соответствия Конституции поправок в законы, позволяющие огосударствить ЗАО ЭСА
|В Ереване состоятся обсуждения книги британского журналиста "Пепел наших отцов: История падения Нагорного Карабаха"
|Опрос: Образ мужчины у женщин в Армении изменился - внутренние качества превалируют над физической силой
|Якупян: Армянские общины Ближнего Востока сегодня находятся под экзистенциальной угрозой
|СМИ: Зарплата Романоса Петросяна в ЭСА составляет около $13,5 тыс
|Политик властям РА: Опубликуйте план Минской группы ОБСЕ от 2019 года
|Пашинян ответил Трампу: подтверждаю свою приверженность дальнейшей институционализации мира и реализации TRIPP
|В законодательном совете Южной Австралии обсуждают этнические чистки, учиненные Азербайджаном в Арцахе
|Адвокат прокомментировал интервью отца Арама Общественному телевидению Армении
|Журналистские организации осудили нападение на журналиста Акопа Карапетяна
|Трамп вновь коснулся своей роли в армяно-азербайджанской нормализации
|ОБСЕ приступила к ликвидации Минской группы и связанных с ней институтов
|В Гюмри путем голосования принят проект блока "Мать Армения" по созданию свободной экономической зоны
|Министр иностранных дел Туркменистана встретился с заместителем министра иностранных дел Королевства Бахрейн
|Программа финансового образования для школьников Арцаха подвела итоги: IDBank
|Армения и Франция будут сотрудничать в расследовании авиапроисшествий
|Делегация Минокружающей среды Германии посетила Мемориал Геноцида армян
|В Ереване открылся дом-музей артиллериста Альберта Ованнисяна, погибшего в 44- дневной войне
|Политолог: Глобальное разрушение договорных механизмов в мире отразится и на Южном Кавказе
|Помощь больным детям — «мы несем ответственность за надежду!»
|Защита президента Арцаха просит временно запретить преподавание раздела учебника <История Армении> 9-го класса, касающегося исхода армян из НК
|Вынесен первый приговор по делу о гибели 15 солдат при пожаре в казарме одной из в/ч в селе Азат
|Папа Римский получил приглашение посетить Армению
|Армения подтвердила участие в заседании Совета глав правительств стран СНГ
|В Ереване и Франции выразили удовлетворением армяно-французскими отношениями
|<Я не из трусливых>: Вардан Гукасян заявил о готовности бороться во имя Родины
|Чиновники Инспекционного органа градостроительства, технической и пожарной безопасности РА обвиняются во взяточничестве
|Глава МИД России прокомментировал отсутствие Армении на Интервидении
|Нет - реваншизму! Армения и родина должны быть ограничены международно признанными границами РА: о чем Концепция эстетики <Реальной Армении>
|Армения и Италия обсуждают перспективы сотрудничества в образовательной, культурной и технологической сферах
|Посол ИРИ: Иран продолжает поддерживать усилия Армении по установлению прочной стабильности и мира в регионе
АрмИнфо. Армянский национальный комитет Америки (ANCA) приветствовал поправку, внесенную членом Палаты представителей США Брэдом Шерманом, которая отменяет полномочия президента по отмене 907 поправке, фактически блокируя военную помощь США Азербайджану. Об этом сообщает АНКА в Твиттер (Х).
При этом, как рассказал сам Шерман на Капитолийском холме выступая на конференции ANCA "Подотчетность 2025", посвященной геноциду в Арцахе, еще одна его поправка предусматривает, что Международная финансовая корпорация США по развитию не выплатит Турции больше ни пени, пока она продолжают блокаду Армении, и ни пенни Азербайджану, пока армянские заложники не будут освобождены.
Отметим, что ограничения по 907-ой поправке, запрещающей продажу вооружения Азербайджану, были сняты США после того, как 8 августа в Вашингтоне между Арменией и Азербайджаном был парафирован мирный договор.
