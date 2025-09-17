|Дело в отношении Сержа Саргсяна будет рассмотрено в Антикоррупционном суде
АрмИнфо. В возрасте 48 лет скончался директор армянского представительства Азиатского банка развития (АБР) Дон Ламберт. Об этом сообщило представительство АБР в Армении.
В сообщении отмечается, что Дон Ламберт проработал в АБР более 17 лет, проявив качества выдающегося лидера, преданного коллеги и верного друга. "Он глубоко верил в миссию АБР по поддержке развивающихся стран и даже во время болезни продолжал работать с той же самоотдачей и непоколебимой приверженностью. Его лидерские качества, человеческое тепло и высокий профессионализм оставили неизгладимый след в памяти всех, кто когда-либо работал с ним", - говорится в заявлении АБР.
