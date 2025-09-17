Среда, 17 Сентября 2025 14:51

АрмИнфо. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл встретился в Астане с Католикосом Великого Дома Киликийского Арамом I. Об этом говорится на официальном сайте РПА "Патриархия. ру".

Источник отмечает, что встреча состоялась в рамках VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Других подробностей встречи не приводится.