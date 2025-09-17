Среда, 17 Сентября 2025 14:23

АрмИнфо. В результате мониторинга аппарата Защитника прав человека получена тревожная информация о том, что несколько дней назад журналист, представитель Ереванского пресс-клуба Акоп Карапетян подвергся насилию. Об этом говорится в сообщении офиса Омбудсмена РА.

В сообщении подчеркивается, что Защитник прав человека Анаит Манасян неоднократно отмечала, что любое проявление насилия категорически неприемлемо и заслуживает осуждения. Каждый случай должен получить надлежащую правовую оценку, а виновные должны быть привлечены к ответственности. Государство имеет четкие правовые обязательства в этой связи. Особое значение имеет беспрепятственная и этичная деятельность лиц, занимающихся профессиональной, в том числе журналистской, деятельностью, и гарантии их соблюдения.

В результате исследования, проведенного аппаратом Омбудсмена, установлено, что по данному факту возбуждено уголовное дело и ведется предварительное следствие. Подчеркивая указанное обстоятельство, Омбудсмен считает крайне важным проведение оперативного, объективного и всестороннего расследования подобных случаев и предоставление общественности допустимого объема информации по данному вопросу. Все подобные случаи находятся под непосредственным контролем ЗПЧ, и в рамках ее полномочий принимаются необходимые меры.

Ранее Акоп Карапетян сообщил, что подвергся нападению со стороны неизвестного в маске после того, как раскритиковал неэффективную систему штрафов за неуплату за проезд в транспорте, введенную мэрией Еревана. Карапетян считает, что на него напали по указанию и.о. начальника Службы общественного порядка мэрии Еревана Аветика Бабаяна.