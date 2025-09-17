Среда, 17 Сентября 2025 14:20

АрмИнфо. Сообщество армянских документалистов, фотографов, писателей и художников "Око за око" назвало недопустимым и неэтичным отношение премьер-министра Никола Пашиняна к деятелям культуры страны, осудив подобное поведение и считая это попыткой ввести цензуру в отношении проблем, поднятых во время постановки "Забор" 14 сентября.

Как напомнили в заявлении сообщества документалистов, в основе спектакля "Забор" лежал одноименный рассказ Степана Зоряна, в котором соседи Минас и Тевос сорятся из- за того, кому принадлежит ограда, в то время как враг захватывал их дома. Армянский премьер по завершении спектакля попросил представить его суть, и, не удовлетворившись ответом, стал навязывать свое видение того, каким он должен был быть.

В сообществе "Око за око" посчитали такое поведение премьера неприемлемым, учитывая, что Пашинян находится в центре внимания армянской общественности. Более того, как обратили внимание в "Око за око", армянский премьер не только снимал, но затем смонтировал ответы актеров так, как это было угодно ему, создав впечатление, что они согласны с его замечаниями. Это, как заметили в сообществе, настроило публику против авторов спектакля.

"Мы также осуждаем искусственный жест поддержки провластными депутатами актеров, с целью показать, якобы они защищают их, в то время как их используют в качестве инструментов для нападок на своих политических оппонентов", - добавили в сообществе документалистов.

В связи с этим в "Око за око" решили напомнить, что тот, кто поддерживает артиста, поддержал бы и его творческую свободу. Далее в заявлении осуждается вмешательство Никола Пашиняна в творческую среду, и использование им служебного положения для дискредитации спектакля.

Кроме того, такой человек, как заметили в сообществе, поддержал бы Национальный экспериментальный центр исполнительских искусств "Театр Гой", который был незаконно распущен и поддержал бы кинематографистов, чья свобода слова была нарушена из-за утвержденного Положения о Кинофондах, и непростительных изменений в законе о кино.

"Тот, кто поддерживает артиста, осудил бы также антидемократическую концепцию эстетики (идеологии Пашиняна "Реальной Армении" - ред.) Никола Пашиняна, загоняющего созидателей в угол. Человек, поддерживающий артиста, поддержал бы арт- группы и артистов Арцаха, и вместо организации концертов Снуп Догга или Дженнифер Лопес решил бы их проблемы. Более того, тот, кто поддерживает созидателей, не передал бы культурные структуры Арцаха Азербайджану незаконным образом, тайно от народа и преступно", - подчеркнули в сообществе.

В связи с вышесказанным в "Око за око" призвали всех граждан, деятелей культуры, правозащитников и журналистов, обеспокоенных этим инцидентом, рассматривать ситуацию со спектаклем "Забор" как случай вмешательства в свободу творчества.

"Хитрым образом, оказывая психологическое давление на актеров, они получили ожидаемый политический результат: дискредитацию спектакля и самоцензуру создателей. Мы призываем деятелей культуры быть свободными. Нужно прислушаться к посланию Зоряна, не допуская, чтобы действия Пашиняна, разделяющие общество, достигли своей цели",- резюмировали в сообществе документалистов.

Ранее в Армении разразился скандал после публикации кадров беседы Пашиняна с актерами постановки "Забор". В частности, под ударом оказался актер Мкртыч Арзуманян, который на кадрах, опубликованных пресс-службой армянского премьера, соглашается с Пашиняном по вопросу того, что не нужно оглядываться на прошлое в постановках и если уж и приходится ставить таковые, то в конце обязательно упоминать о концепции "реальной Армении".