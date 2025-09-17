Среда, 17 Сентября 2025 14:14

АрмИнфо. Дни европейского наследия в этом году пройдут 27 и 28 сентября под девизом <Наследие и архитектура>.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта, в течение двух дней более 100 культурных организаций по всей стране распахнут свои двери для посетителей.

В рамках инициативы состоится множество культурных мероприятий, в том числе выставки, лекции, походы к памятникам историко-культурного наследия, концерты, литературно-музыкальные вечера, образовательные и интерактивные программы, встречи- дискуссии, конкурсы и др.

Программа <Дни европейского наследия> была официально утверждена Советом Европы в 1991 году, а в 1999 году к инициативе присоединился и Европейский союз.

Ежегодно по всей Европе проводится более 70 000 мероприятий, направленных на повышение осведомлённости общественности о европейском культурном наследии, подчеркивание его уникальности, разнообразия и важности его сохранения.

Республика Армения, в лице МОНКС, присоединилась к этой общеевропейской инициативе в 2000 году.