Среда, 17 Сентября 2025 13:45

АрмИнфо. Депутат Национального Собрания РА от правящей фракции "Гражданский договор" Айк Саркисян подал в суд на клуб "Зеркало", требуя публичного опровержения.

В частности, Саркисян требует опровержения о своей причастности к самоубийству бизнесмена Карена Гаспаряна, о чем поведал сайт клуба в своем сообщении от 19 августа. По словам депутата, информация, содержащаяся в статье, является клеветой и не соответствует действительности. Он также требует взыскать с ответчика 1 млн драмов в качестве компенсации за нанесенный моральный ущерб и 500 тысяч драмов в качестве разумной компенсации за адвокатские услуги.

Напомним, что 19 августа на улице Демирчяна в Ереване было обнаружено тело бизнесмена Карена Гаспаряна, более известного как Карен из "Браво". Тело предпринимателя было обнаружено сотрудниками правоохранительных органов в салоне его автомобиля. В руке у него находился пистолет. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". После этого инцидента клуб "Зеркало" написал, что у Карена Гаспаряна в последнее время были проблемы с Айком Саркисяном. Более того, он был втянут в судебные тяжбы с ним.