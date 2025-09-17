Среда, 17 Сентября 2025 13:14

АрмИнфо. Даже "либеральная" Европа не отрицает свою историю в такой степени, в какой отрицает историю армянского народа премьер-министр РА Никол Пашинян. Об этом на своей странице в Facebook пишет заместитель председателя Республиканской партии РА Армен Ашотян.

По его словам, Татры, Матра и Фатра - названия трёх карпатских гор, которые одновременно являются неотъемлемой частью национальных символов как Венгрии, так и Словакии, в частности, герба. Более того, Словакия использует символ этих гор на своём государственном флаге.

С точки зрения государственной символики ситуация ещё сложнее, поскольку две из трёх вершин - Татры и Фатра находятся на территории Словакии, а Матра - на территории Венгрии.

"Вы правильно поняли, я хочу ещё на одном примере показать всю пагубность "нововведения" Пашиняна, страдающего ксенофобией и с крайней глупостью натянувшего турецкий ятаган на национальную идентичность. Указанное мной одновременное использование гор двумя странами-членами ЕС не рассматривалось и не рассматривается как территориальная претензия друг к другу, реваншизм или препятствие для регионального сотрудничества или бесконфликтного соседства. Словакия была на протяжении веков под венгерским владычеством, границы в этой области часто менялись, в Словакии много других гор, однако никто не выступает против исконной высоты, которая сейчас находится на территории Венгрии, но стала частью национальной символики. На официальном уровне в обоих государствах никто не противопоставляет "реальную Венгрию" или "реальную Словакию". В Европе существует множество подобных примеров официальной геральдики. На том же испанском государственном гербе изображены Геркулесовы столбы, один из которых символизирует Гибралтар, находящийся под властью Великобритании, и это не помешало обеим странам одновременно быть членами ЕС в течение 34 лет и оставаться членами НАТО по сей день. Ещё более запутанным является использование племенного герба, символизирующего бывшую Силезию, в европейских гербах. Большая часть Силезии сейчас находится в Польше, но чёрный орёл на золотом фоне, который её символизирует, является компонентом государственных гербов Чехии и Лихтенштейна, но отсутствует в символике Польши", - подчеркнул зампред РПА.

Напомним, что с 1 ноября, согласно решению, принятому на последнем заседании правительства, армянские пограничники при пересечении государственной границы Армении будут ставить в паспортах новый штамп - уже без горы Арарат.