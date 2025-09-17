Среда, 17 Сентября 2025 12:33

АрмИнфо. Католикос всех армян, Гарегин Второй в рамках официального визита в Ватикан на встрече с кардиналом, государственным секретарем Пьетро Паролином коснулся событий, происходящих в разных частях мира и в регионе.

Как сообщает пресс-канцелярия Первопрестольного Святого Эчмиадзина, в частности, Католикос подчеркнул важность защиты прав армян Арцаха, насильственно перемещенных со своей Родины, сохранения духовно-культурного наследия Нагорно- Карабахской Республики и освобождения армянских военнопленных, удерживаемых в Баку. В связи с этим стороны коснулись важности усилий, прилагаемых международным сообществом, в том числе сестринскими церквями, для восстановления прочного и долгосрочного мира в регионе.

На встрече с председателем Дикастерии (ранее Конгрегации - ред.) по делам Восточных церквей Клаудио Гуджеротти Гарегин Второй выразил признательность кардиналу за его отношение и служение армянскому народу и Армянской Церкви.

Верховный Патриарх также провел встречи с кардиналом, председателем Папского совета по содействию христианскому единству Куртом Кохом, президентом отдела пропаганды Христианского союза, кардиналом, префектом Дикастерии культуры и образования Жозе Толентино, и архиепископом, секретарем по связям с государствами Полом Ричардом Галлахером.

Согласно источнику, с руководителями структур обсуждались вопросы дальнейшего расширения сотрудничества Армянской Апостольской церкви, Римско-Католической Церкви с Первопрестольным Святым Эчмиадзином, а также проблемы армянского народа, вызовы, стоящие перед христианским миром, императивы сохранения христианских ценностей и наследия.

Напомним, что в настоящее время в азербайджанских тюрьмах удерживаются 23 армянина, в том числе 16 человек, взятых в плен после военного нападения Азербайджана на Арцах 19 сентября 2023 года. Среди пленников - восемь бывших арцахских чиновников: бывшие президенты Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, спикер парламента Давид Ишханян, бывший государственный министр Рубен Варданян, бывший командующий Армией обороны Левон Мнацаканян, экс- заместитель командующего Давид Манукян и бывший министр иностранных дел Давид Бабаян.