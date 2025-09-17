Среда, 17 Сентября 2025 12:31

АрмИнфо. В Париже состоялись политические консультации между Министерствами иностранных дел Армении и Франции. Консультации провели замглавы МИД Армении Ваан Костанян и глава департамента Континентальной Европы Министерства Европы и иностранных дел Франции Брис Рокфёй.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в ходе консультаций были обсуждены программы сотрудничества между двумя странами в области экономики, инфраструктуры, обороны и культуры, а также перспективы их дальнейшего развития и расширения.

Были также обсуждены вопросы текущего сотрудничества в международных организациях и других многосторонних площадках. В этом контексте была подчеркнута необходимость постоянной взаимной поддержки, а также дополнительных усилий по сближению подходов по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Были затронуты вопросы, связанные с повесткой партнерства Армения-ЕС. Была отмечена позитивная роль Франции в расширении и развитии этой повестки.

Состоялись также детальные обсуждения документа о стратегическом партнерстве между Арменией и Францией и сроков его подписания.Стороны обсудили возможности сотрудничества в контексте проведения в Армении в 2026 году двух крупных международных мероприятий - Саммита

Европейского политического сообщества и 17-й Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии (COP17).

Состоялся обмен мнениями по наиболее актуальным региональным и международным темам, затронуты договоренности, достигнутые в Вашингтоне в рамках урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, а также процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией.