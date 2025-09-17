Среда, 17 Сентября 2025 12:10

АрмИнфо. Конституционный суд Армении 16 декабря рассмотрит вопрос о соответствии Конституции поправок в законы, которые позволяют огосударствить компанию <Электрические сети Армении>, принадлежащую ГК <Ташир> Самвел Карапетян). Такое решение принял Конституционный суд Армении.

<Конституционный Суд Республики Армения принял к рассмотрению дело об определении соответствия Конституции Республики Армения пункта <г> части 1 статьи 17, частей 2.1 и 2.2 статьи 27, статьи 52, статьи 52.1 закона <Об энергетике> и части 9 статьи 36 Закона <Об органе по регулированию общественных услуг>, - сообщает КС.

Отметим, что ранее оппозиционные депутаты обратились в КС не только с просьбой признать неконституционными законы, принятые правящей фракцией об ЭСА, но и ходатайствовали о приостановлении действия этих законов до вынесения решения Конституционным судом. Конституционный суд принял решение о рассмотрении заявления лишь спустя два месяца.

Отмечается, что дело будет рассматриваться в письменном порядке. Национальное Собрание участвует в разбирательстве в качестве ответчика. В соответствии с решением КС, к участию в производстве в качестве ответчика будет привлечено Национальное собрание Армении. Докладчиком по данному делу назначен судья Конституционного суда А.Вагаршян.

Напомним, что 18 июля решением главы КРОУ Романос Петросян был назначен временным управляющим ЭСА в рамках административного производства и применения превентивных мер в отношении "Элсетей". Сообщалось, что полномочия Петросяна сохранятся до вступления в силу акта о результатах административного производства. Назначение Петросяна произошло на фоне заявлений премьер-министра Никола Пашиняна о возможном огосударствлении компании, принадлежащей Группе компаний "Ташир". Позднее парламент принял поправки к законам, предусматривающие возвращение "Электросетей" под государственный контроль.

Акционер ЗАО <Электрические сети Армении> и генеральный директор ЗАО <Ташир Капитал> Нарек Карапетян 8 августа 2025 года подал иск в Административный суд против Комиссии по регулированию общественных услуг Армении и ее председателя Месропа Месропяна. В иске Карапетян требует отменить решение о возбуждении производства, вынесенное на основании отчёта Минтерруправления от 15 июля, ссылаясь на отсутствие правовых оснований. В отчёте говорится о росте системных сбоев в ЭСА, изношенных линиях электропередачи, отсутствии надлежащей индикации напряжения и перебоях в электроснабжении.

11 августа 2025 года Самвел Карапетян и его семья официально инициировали международное арбитражное разбирательство против Республики Армения, чтобы привлечь Республику Армения к ответственности за экспроприацию ЗАО ЭСА. Для защиты интересов Армении в арбитражном деле Liormand Holdings Limited и др. против РА, которое ведет Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (Арбитражный институт SCC). Правительство РА из госказны (из кармана налогоплательщика) направит $3,5 млн. Представителем РА в Стокгольмском арбитраже по делу ЭСА будет юридическая фирма Foley Hoag LLP из США.