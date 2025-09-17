Среда, 17 Сентября 2025 11:46

АрмИнфо. В Ереване состоятся обсуждения книги британского журналиста Габриэля Гэвина "Пепел наших отцов: История падения Нагорного Карабаха".

Согласно поступившему в АрмИфо сообщению, в обсуждении примут участие бывший спикер Национального Собрания Республики Арцах, бывший министр иностранных дел Арцаха Ашот Гулян и бывший министр иностранных дел Арцаха Карен Мирзоян.

В книге "Пепел наших отцов: История падения Нагорного Карабаха" корреспондент Politico Габриэль Гэвин представляет события, разворачивавшиеся с войны 2020 года до исхода армян из Арцаха в сентябре 2023 года, глазами очевидца.

"Я думаю, что отсутствие урегулирования в какой-то степени было обусловлено отсутствием достаточного внимания. Я был горько разочарован в сентябре 2023 года, когда, несмотря на предупреждения, мир ничего не предпринял, и всё население Нагорного Карабаха было вынуждено покинуть свои дома. Для меня это был очень горький опыт", - сказал автор.