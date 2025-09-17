Arminfo.info


 Среда, 17 Сентября 2025 11:24
Наира Бадалян

СМИ: Зарплата Романоса Петросяна в ЭСА составляет около $13,5 тыс

АрмИнфо. Глава Госслужбы контроля при премьере РА Романос Петросян, с 18 июля решением главы Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) назначенный временным управляющим ЗАО <Электрические сети Армении>, получает зарплату в 5,2 млн драмов (около $13,5 тыс.), пишет в газета <Грапарак>.

Обязательство выплачивать ему такую сумму КРОУ возложила на владельца ЭСА бизнесмена Самвела Карапетяна. Между тем, указывает издание, в Службе госконтроля Петросян получал зарплату в 790 тыс драмов.

<При переходе в ЭСА Петросян заявлял, что идет туда ради интересов Республики Армения, с целью <оздоровления работы компании>. Тогда это выглядело как бескорыстная миссия на благо государства. Однако теперь все больше складывается впечатление, что премьер Никол Пашинян просто хотел отобрать <Элсети> у владельца, а Петросян - получать зарплату с несколькими нулями>, - пишет издание.

Как замечает <Грапарак>, таким образом, накануне выборов крупнейшая энергетическая структура страны переходит под влияние правящей партии <Гражданский договор>. <Власть решила держать Самвела Карапетяна в тюрьме, трудоустраивать своих соратников на высокооплачиваемые должности и мобилизовать потенциал около 7000 сотрудников ЭСА в интересах правящей партии>, - пишет газета.

Напомним, что Романос Петросян был назначен временным управляющим ЭСА в рамках административного производства и применения превентивных мер в отношении "Элсетей".  Назначение Петросяна произошло на фоне заявлений премьер-министра Никола Пашиняна о возможном огосударствлении компании, принадлежащей Группе компаний "Ташир".

21 июля директор по продажам и исполняющий обязанности главы компании "Электрические сети Армении" (ЭСА) Давид Казинян был освобожден от занимаемой должности. 22 июля глава группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян (ранее арестованный после того, как выразил публичную поддержку ААЦ) и его семья выиграли арбитражный спор против правительства Армении по делу об огосударствлении ЭСА. Тем не менее, правительство Армении, "по-своему" трактуя решение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, заявило, что "объем вопросов (спора), рассматриваемых в неотложном деле, отличается от целей решения о назначении временного управляющего и объема действий, которые должен предпринять последний". "Уважая обеспечительные меры, применяемые иностранными арбитражными решениями, одновременно все обязаны руководствоваться законодательством Республики Армения и международными договорами, устанавливающими правила и процедуры признания и исполнения арбитражных решений", - говорилось в заявлении армянского кабмина.

Временный управляющий ЭСА Романос Петросян, в свою очередь отметил, что решение арбитража обретет юридическую силу в Армении только после соответствующего решения суда и с 24 июля начал производить первые кадровые изменения в руководящем составе "Элсетей Армении". Глава Минюста РА Србуи Галян, в свою очередь, отметила, что решение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, вынесенное в пользу Самвела Карапетяна в арбитраже против Армении, не подлежит обязательному исполнению, если оно противоречит общественному порядку. Она также заверила, что в случае национализации "ЭСА" Самвел Карапетян получит компенсацию.

В 2015 году российская компания "Интер РАО ЕЭС" решила продать свои электроэнергетические активы в Армении, в том числе, и "ЭСА". Покупателем выступила компания Liormand Holdings Limited, которая приобрела 30% акций "Электросетей Армении", а остальные 70% акций были выкуплены компанией  "Ташир Капитал". 

