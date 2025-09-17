Среда, 17 Сентября 2025 11:20

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на сделанную накануне запись президента США Дональда Трампа в социальных сетях о его усилиях по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

<Я ещё раз благодарю президента Дональда Трампа за посредничество в достижении этого исторического соглашения с Азербайджаном - такого ещё никому не удавалось.

Я подтверждаю свою приверженность дальнейшей институционализации мира и реализации TRIPP>, - написал Пашинян в своём микроблоге X.

Напомним, Трамп в Truth Social отметил, что для него <была честь содействовать урегулированию войны между Азербайджаном и Арменией и одновременно подружиться с этими двумя великими лидерами и людьми - президентом Ильхамом Алиевым и премьер- министром Николом Пашиняном>. <Эта дружба будет вечной для меня, но, что ещё важнее, для Соединённых Штатов Америки!>, - написал Трамп.