Среда, 17 Сентября 2025 10:43

АрмИнфо. Член правозащитной инициативы "Пять правозащитников, адвокат Арсен Бабаян прокомментировал интервью отца Арама Общественному телевидению Армении (ОТА). Отец Арам, по слухам является вероятным кандидатом действующих властей Армении на пост Католикоса Всех армян.

"Послушал интервью отца Арама с Петросом Казаряном. Прежде всего, хочу отметить, что я лично не знаком с отцом Арамом, но, как ни странно, слышал о нём только хорошее от тех, кто его знает", - заметил адвокат.

Далее он коснулся тех обстоятельств, которые его особенно заинтересовали в этом интервью.

"Во-первых, как я могу верить священнослужителю, который, по его собственному признанию, когда-то из страха пошёл против своих принципов и поддался принуждению. Причём принуждение заключалось в участии в оппозиционных митингах. В голову приходит простая мысль: неужели он теперь боится другого "владыки", и этот страх заставил его пойти в ОТА и высказать множество противоречивых мыслей?", - задался вопросом Бабаян.

Далее адвокат задался другим вопросом, а именно, как он может причащаться у священнослужителя, который, по его словам же, годами жил в атмосфере страха и принуждения, претерпел несправедливые наказания, но только сейчас открыто об этом говорит?

"И теперь, как мы знаем, тот самый житель дома, чьё благословение он совершил, начал атаку на саму Церковь. Как так получилось, что в 2019 году меня "запугали" арестом, требуя дать нужные им показания, но арестовали меня за то, что я не пошёл против своих принципов и не дал этих ложных показаний. Более того, священник, от которого должна причащаться целая община, и который причащался, боялся быть отлучённым", - продолжила Бабаян.

По словам правозащитника, если всё действительно так, как описывает священник, то слова "Гвоздь есть, крест есть, а не хватает распятого" (имея в виду его собственную жертву как распятого) сейчас не внушают веры.

"Распятый был бы распят ещё в 2021 году, не выполнив заветов, против которых он выступал принципиально. Вот тогда он бы "спас" Церковь, если бы действительно была необходимость и желание её спасти", - заключил Бабаян.