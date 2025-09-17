Среда, 17 Сентября 2025 10:42

АрмИнфо. Ряд журналистских организаций выступили с совместным заявлением, в котором осудили нападение на журналиста и эксперта Ереванского пресс-клуба Акопа Карапетяна после критики системы штрафов, введенной мэрией Еревана.

"Мы, нижеподписавшиеся журналистские организации, выражаем свое возмущение в связи с жестоким нападением на журналиста Акопа Карапетяна. Принимая во внимание возбуждение уголовного дела по факту инцидента, требуем от правоохранительных органов со всей ответственностью и тщательностью расследования данного дела, установления и привлечения к ответственности не только преступника, но и его возможного заказчика и спонсора", - говорится в заявлении.

Журналистские организации также требуют от мэра Еревана Тиграна Авиняна также изучить поведение исполняющего обязанности начальника Службы общественного порядка мэрии Еревана Аветика Бабаяна по части эпизода связанного с угрозами и оскорблениями в адрес журналиста, и, если факты подтвердятся, немедленного его освобождения от должности.

"В то же время мы выражаем глубокую обеспокоенность тем, что сам Тигран Авинян во время своей пресс-конференции 15 сентября проявил крайнюю раздражительность и выдвинул необоснованные обвинения в адрес СМИ. Это стало очередным проявлением тенденции, особенно наблюдаемой в последнее время, когда представители правящей элиты подвергают нападкам даже те СМИ, которые являются сторонниками качественной журналистики и заслужили репутацию беспристрастных. Ведь нужно обладать очень богатой фантазией, чтобы обвинить интернет-издание журналистов-расследователей Hetq в коррупции и подготовке заказных статей, как это сделал Авинян. Хотя название этого издания не было упомянуто, сам факт нападков мэра на Hetq не вызывает никаких сомнений", - далее говорится в заявлении.

Журналистские организации уверены, что подобное отношение порождает ненависть к журналистике и журналистам в целом, что создаёт почву для различных проявлений нетерпимости, включая насилие. И случай с Акопом Карапетяном - один из многих примеров.

Под заявлением подписались, Комитет по защите свободы слова, Центр медиа-инициатив, Институт многосторонней информации - Армения, Журналистский клуб "Аспарез", Клуб общественной журналистики, ОО "Журналисты за будущее", ОО "Журналисты за права человека" и Ереванский пресс-клуб.

Ранее Карапетян сообщил, что подвергся нападению со стороны неизвестного в маске после того, как раскритиковал неэффективную систему штрафов за неуплату за проезд в транспорте, введенную мэрией Еревана. Карапетян считает, что на него напали по указанию и.о. начальника Службы общественного порядка мэрии Еревана Аветика Бабаяна.