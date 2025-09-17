Среда, 17 Сентября 2025 10:40

АрмИнфо. Президент США Дональд Трамп вновь коснулся своей роли в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

"Для меня большая честь помочь урегулировать войну между Азербайджаном и Арменией и, в то же время, подружиться с этими двумя великими лидерами и людьми, президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном. Это будет вечная дружба для меня, но, что более важно, для Соединенных Штатов Америки!", - написал Трамп в соцсети Truth Social, сопроводив свой пост совместной фотографией с лидерами Армении и Азербайджана со встречи в Белом доме 8 августа.