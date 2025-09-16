Вторник, 16 Сентября 2025 21:10

АрмИнфо. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) начала процесс ликвидации Минской группы и связанных с ней институтов. Как передают азербайджанские СМИ, об этом рассказал заместитель руководителя рабочей группы по председательству Финляндии в ОБСЕ Тони Санделл.

Он сообщил, что секретариат Организации уже приступил к практическим шагам по реализации решения Постоянного совета ОБСЕ от 1 сентября в ответ на обращение Армении и Азербайджана. Санделл разъяснил, что речь идет о кадровых вопросах, архивных материалах и администрировании.

По его словам, только технические функции - такие как передача имущества и оборудования - будут выполняться до окончательного завершения процесса, что должно быть сделано не позднее 1 декабря с.г.

По его словам, работа затрагивает несколько направлений, а именно штат личного представителя действующего председателя ОБСЕ, группы планирования высокого уровня, а также управление документацией и архивами.

Отметим, что Минская группа ОБСЕ, созданная в 1992 году под сопредседательством США, Франции и России, была многосторонним органом, официально уполномоченным выступать посредником в урегулировании нагорно- карабахского конфликта.

Решение о роспуске платформы последовало за подписанием 8 августа при посредничестве США армяно-азербайджанского соглашения. Обращение к ОБСЕ насчет Минской группы главы МИД Армении и Азербайджана направили в организацию 11 августа.