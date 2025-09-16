Arminfo.info


 Вторник, 16 Сентября 2025 18:07

Министр иностранных дел Туркменистана встретился с заместителем министра иностранных дел Королевства Бахрейн

АрмИнфо.16 сентября 2025 года состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с заместителем министра иностранных дел Королевства Бахрейн Талалом Абдулсаламом Аль- Ансари.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии и перспективах развития туркмено-бахрейнского взаимодействия в политико-дипломатическом, торгово-экономическом и культурно-гуманитарном направлениях.

Стороны отметили важность взаимных визитов на высшем уровне, а также встреч на полях многосторонних международных платформ.

Отмечен позитивный опыт взаимодействия в рамках международных организаций, прежде всего ООН. Подчеркнута важность развития межпарламентских связей и укрепления сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Также были рассмотрены вопросы совершенствования двусторонней договорно-правовой базы сотрудничества и пути продвижения ранее достигнутых договоренностей.

