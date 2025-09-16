Вторник, 16 Сентября 2025 17:47

АрмИнфо. Гостями IDBank на этот раз стали участники курса финансового образования программы «Бок о бок». В проекте приняли участие 100 школьников, перемещённых из Арцаха. Курс был разработан и реализован специалистами «Школы супергероев Oogway» в интерактивном формате — через игры, дискуссии и творческие задания, как в офлайн-режиме, так и дистанционно.

В рамках программы школьники познакомились с основами финансовой грамотности: что такое бюджет и как его составить, почему важно откладывать, как отличить желание от реальной потребности, какова роль банков и почему финансовая грамотность играет ключевую роль в жизни каждого человека.

Диана Бадеян, основательница «Школы супергероев Oogway», отметила, что ребята с большим интересом и любовью прошли обширный курс, и встреча лишь укрепила решение многих из них в будущем выбрать профессию, связанную с финансовой сферой.

Татевик Вардеванян, руководитель отдела по коммуникациям и программам социальной ответственности IDBank, подчеркнула, что банк обязательно продолжит серию образовательных курсов для разных целевых групп, ведь развитие финансовой грамотности — одно из ключевых направлений политики социальной ответственности IDBank.

На протяжении всей встречи школьников сопровождал их надёжный друг и помощник в мире финансов — Idram Junior, благодаря которому обсуждение серьёзных тем стало ещё более живым, ярким и запоминающимся.