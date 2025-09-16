Вторник, 16 Сентября 2025 17:32

АрмИнфо. Делегация Федерального министерства окружающей среды и охраны природы Германии посетила Мемориальный комплекс жертв Геноцида армян "Цицернакаберд".

Как сообщает пресс-служба Музея-института Геноцида армян (МИГА), гостей приветствовала заместитель директора по музейным вопросам Лусине Абрамян. Она провела гостей к Мемориалу Геноцида армян, рассказав об истории его создания. Заместитель директора МИГА также рассказала о трёх хачкарах, установленных на территории "Цицернакаберда" в память об армянах, павших жертвами резни, организованной азербайджанским правительством в Сумгаите, Кировабаде (Гандзаке) и Баку в конце прошлого века, и историях пяти воинов-освободителей, похороненных перед Мемориалом во время Арцахской войны, подчеркнув связь произошедшего с Геноцидом армян.

Члены делегации Германии возложили цветы к вечному огню и почтили минутой молчания память святых мучеников Геноцида армян.

Лусине Абрамян сопровождала их к Мемориальной стене, за которой, в специальных нишах, захоронены небольшие кувшины, наполненные землей, взятой с могил ряда иностранных общественных деятелей, политиков, представителей интеллигенции и миссионеров, протестовавших против массовых погромов и геноцида армян, совершённых турецким правительством в конце XIX - начале XX веков. Гости с большим интересом слушали рассказы, особенно о проармянской деятельности немцев Йоханнеса Лепсиуса и Армина Вегнера.

Члены делегации также посетили Музей Геноцида армян, где ознакомились с постоянными и временными экспозициями, после чего глава делегации сделал запись в Книге почётных гостей.